Wegen des langen Pfingstwochenendes gibt es erst jetzt neue Corona-Zahlen. 1382 Neuinfektionen sind am Dienstag gemeldet worden. Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für München nun 218,3. Das ist weniger als vor Ferienbeginn. Die Reproduktionszahl ist gleich geblieben und liegt bei 0,87, das heißt statistisch gesehen stecken 100 Infizierte 87 Menschen neu an. 169 Corona-Patienten liegen in den Münchner Kliniken, davon 14 auf Intensivstationen.