Geimpft wird in Zentren, in Apotheken, in der Impftram und mit mobilen Impfteams. Trotzdem bleibt die Impfquote in München nahezu unverändert. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei den Erstimpfungen bei 72, 5 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 70,6 Prozent. Geboostert wurden 45,3 Prozent der Bevölkerung. In Kürze werden von der Stadt eingesetzte Impf-Guides einen weiteren Versuch unternehmen, Menschen in viel frequentierten Einrichtungen zu informieren und zum Impfen zu bewegen. Am Sonntag wurden 1898 neue Corona-Fälle gemeldet, die Inzidenz lag am Montag bei 1124,8 - geringfügig weniger als am Freitag mit 1144,7. Statistisch gesehen stecken derzeit in München 100 Infizierte 88 Menschen neu an, die Reproduktionszahl liegt bei 0,88.