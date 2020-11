Seit vergangener Woche weist die Stadt eine Zahl aus, die manch einen aufmerksamen Zahlendeuter verwundert hat: die sogenannten Nachmeldungen. Was bedeutet diese Zahl? Jeden Tag meldet die Stadt auf muenchen.de/corona verschiedene Werte, anhand derer sich der Verlauf der Pandemie nachvollziehen lässt. Beispielsweise die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es wird immer der Meldezeitraum von 24 Stunden betrachtet. An diesem Dienstag etwa meldete die Stadt für Montag, 23. November, 379 neue Coronafälle mit dem Zusatz in Klammern "inkl. 116 Nachmeldungen". Zu welchem Tag gehören diese Nachmeldungen?

Zieht man die 116 Nachmeldungen von der Gesamtzahl ab, sind es 263 Fälle. Diese seien dem Gesundheitsamt am 23. November von den Laboren gemeldet und bis 24 Uhr "ins System eingegeben" worden, so die Stadt. Allerdings gebe es immer wieder Fälle, die nicht bis Mitternacht erfasst werden können, obwohl sie von den Laboren geschickt worden seien. Oder solche, die wegen Qualitätsprüfungen erst später nachkommen. "Diese Fälle werden dann am Folgetag, in diesem Fall dem 23.11., - mit dem korrekten Meldedatum vom Vortag (22.11.) - nachgemeldet", so der Sprecher des Presseamtes Stephan Hauf. Dieses Prozedere sei erforderlich, weil der Datenreport für die Tagesmeldung in der Nacht laufen müsse, um das System nicht für die Eingabe von Fällen zu blockieren.

Man wolle die Zahlen möglichst transparent aufschlüsseln, sagt Hauf. Und ein einheitliches System mit dem Robert-Koch-Institut herstellen. Dieses rechne auch immer die Nachmeldungen mit. In einer Grafik hält die Stadt die Differenz fest, sie ist unter muenchen.de/coronazahlen zu sehen. Dort stehen in dem Reiter "7-Tage-Werte" zwei Säulen nebeneinander, eine kleine, die die Tageswerte minus Nachmeldungen anzeigt und eine größere mit Nachmeldungen. Diese ändere sich "dynamisch", weil dort die auf die Tage verteilten Nachmeldungen jeweils hinzugerechnet werden würden.