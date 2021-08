Die Stadt München meldet am Mittwoch 111 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Ende Mai war diese Zahl nicht mehr dreistellig. Allerdings schwankt sie zurzeit stark - so gab es am Dienstag nur 37 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 27,6. Vor einer Woche lag diese bei 22,6. In der Stadt sind 806 Menschen aktuell mit dem Virus infiziert. Bei den Impfungen geht es derweil voran: 58,5 Prozent der Münchner Bevölkerung haben die erste Impfung erhalten, 52,8 Prozent sind vollständig geschützt. In den vergangenen zwei Wochen wurden dem Gesundheitsamt 378 bestätigte Fälle von Virusmutationen gemeldet. Davon wurden 15 Fälle der Variante B.1.1.7 (Alpha) und 303 Fälle als Variante B.1.617.2 (Delta) zugeordnet.