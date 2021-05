Interview von Martina Scherf

Gudrun Rogler-Franken leitet eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München und ist Erste Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendpsychiater in Bayern. Gemeinsam mit Kollegen hat sie schon vor Wochen einen offenen Brief an die Staatsregierung unterzeichnet, in dem sich die Ärzte für eine Öffnung der Schulen aussprechen und vor massiven Folgen der Isolation der Kinder warnen.