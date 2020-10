"Jetzt Neuverteilen" heißt eine Kampagne, mit der die Linke die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in München in den Fokus nehmen will. Die Krise drohe vor allem zu einer Krise für die Beschäftigten und die Ärmeren zu werden, heißt es in einer Mitteilung. Bis zu 350 000 Menschen seien in Kurzarbeit, so der Fraktionsvorsitzende Stefan Jagel: "Gerade da frisst die Miete nahezu den gesamten Lohn." Die Partei fordert deshalb etwa einen Mietenfonds über zehn Millionen Euro, "damit die Menschen weiter hier wohnen können". So sollen auch die ansonsten unaufhaltbare Veränderung der Stadt verhindert und "die Kleinen" gerettet werden, etwa Imbissbuden, Cafés, Clubs, kleine Läden und Orte für Kunst und Kultur. Die Kampagne richtet sich auch gegen die Autoausstellung IAA, die für 2021 in München geplant ist, aus Sicht der Linken eine "aus der Zeit gefallene Bolidenshow".