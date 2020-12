Feiern trotz Corona-Auflagen: Die Münchner Polizei musste in der Nacht auf Sonntag an mehreren Stellen eingreifen. Insgesamt aber war die Situation nicht allzu wild, versichert ein Polizeisprecher. Die endgültige Bilanz fürs Wochenende steht noch aus. Fünf junge Leute erhielten eine Anzeige und Platzverweise, sie waren am Sonntag um kurz nach Mitternacht erst von einem Zeugen und dann von der herbeigerufenen Polizei beim Alkoholkonsum in einer Grünanlage an der Wahnfriedallee in Oberföhring erwischt worden. Sie saßen nach Polizeiangaben dicht beieinander, trugen keine Masken und verstießen mit ihrem Treffen gegen die nächtliche Ausgangssperre. Gegen zwei Uhr dann alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil in einer Wohnung in der Augustenstraße in der Maxvorstadt eine laute Party im Gange sei. Die Beamten trafen vier junge Menschen an, die wenig dezent Musik hörten und feierten. Der Versuch einer 20-Jährigen, sich im Bad zu verstecken, scheiterte. Auch hier gab es Anzeigen und Platzverweise.