Von Joachim Mölter

Es war ein trauriges Bild, das Melchior Ibing in seinem jüngsten Video abgab, das er am Mittwochmittag veröffentlichte. Die bis dato treibende Kraft der Kampagne "München steht auf" wirkte ziemlich kraftlos, als er seine ursprünglich für den Geschwister-Scholl-Platz angekündigte Demonstration gegen die Pandemie-Maßnahmen absagte.

Die für diesen Mittwochabend angemeldete Kundgebung war vom Kreisverwaltungsreferat (KVR) auf die Theresienwiese verlegt worden. Aber die hatte Ibing immer als Versammlungsort abgelehnt - weil man da zu wenig Aufmerksamkeit bekomme, wie er findet. Vor einer Woche hatten sich dort zu seiner Kundgebung "29 Teilnehmer in der Spitze" eingefunden, wie die Polizei damals gezählt hatte. 3000 Demonstranten waren dem KVR zufolge zugelassen - wie auch an diesem Mittwoch wieder.

Außer der nun abgesagten Kundgebung von "München steht auf" sind für den Abend noch einige andere Demonstrationen angemeldet, die sich gegen die Corona-Politik der Regierung richten. Das KVR hat alle zusammengefasst und auf die Theresienwiese geschickt. Insgesamt 1200 Teilnehmer sind dafür angemeldet.

Zu den Anhängern seiner Bewegung sagte Ibing in einer ersten, später wieder aus dem Netz genommenen Version seines Videos: "Man kann hingehen zu den Versammlungen auf der Theresienwiese, wenn man mag. Sonst kann man auch zu Hause bleiben, sich heute ausruhen, Kraft tanken." Das klang eher nach "München legt sich hin", fanden zahlreiche Mitglieder der Gruppe. "Der Staat hat gewonnen in München", resümierte einer. "Nicht so viel labern, einfach handeln nach unserem Recht", forderten andere. Etliche Impfgegner aus dem Umland kündigten an, unter diesen Vorzeichen nicht nach München zu kommen.

Auf Telegram versuchen Demonstranten, sich zu "Spaziergängen" zu verabreden

Dass in der Münchner Innenstadt kein vollkommen friedlicher Abend zu erwarten ist, zeigen jedoch zahlreiche Kommentare im Telegram-Kanal der Gruppe. Dort versuchten viele, sich zu sogenannten Spaziergängen zu verabreden, getarnt als Einkaufsbummel oder Sightseeing-Touren; aber alle mit dem Ziel, sich aufzulehnen gegen die Infektionsschutzmaßnahmen sowie die Allgemeinverfügung der Stadt München: Die hat für diesen Tag erneut alle Formen von nicht angemeldeten Demonstrationen untersagt und bei Zuwiderhandlung ein Bußgeld in Höhe von bis zu 3000 Euro in Aussicht gestellt. "Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen", kommentierte eine Userin Ibings Rückzieher. "Ist nichts mehr für Feiglinge...". Man dürfe nicht "den Linken die Straße überlassen", schrieb ein Account, der ein Pseudonym aus der Münchner Nazi-Hooligan-Szene verwendete.

Die Polizei ist jedenfalls vorbereitet und wie in den vergangenen beiden Wochen mit rund 1000 Beamten im Einsatz. Zuletzt waren die Proteste eingedämmt worden, nachdem sich die Demonstranten kurz vor Weihnachten massiv Bahn gebrochen hatten auf den Straßen der Innenstadt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese ,Spaziergänger' auch wieder in der Fußgängerzone sind", sagte Polizeisprecher Andreas Franken, "aber wir hoffen, dass weniger los ist."

Keinerlei Störung der öffentlichen Ordnung erwartete er von einer Gegendemonstration, die auf dem Odeonsplatz stattfindet. Wie vor einer Woche hat ein neu formiertes Bündnis namens "München solidarisch" dazu aufgerufen, gegen Verschwörungsmythen, Antisemitismus und Corona-Verharmlosung zu protestieren und Stellung zu beziehen für Solidarität. Die Demonstration ist für 500 Teilnehmer angemeldet. "Wir wollen dem Hass und der Hetze der Querdenkenden nicht mehr die Straße überlassen", erklärte Susanne Mesan, eine Initiatorin des Bündnisses. Maximilian Meier, ein anderer Organisator sagte: "Bei Gewalt, Umsturzfantasien und Mordaufrufen dürfen wir nicht wegschauen. Da muss man handeln!"