19 Anzeigen und eine drohende massive Geldstrafe für die Wirtin: Mit dieser Bilanz endete ein Kneipenabend in Garching in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei laut Mitteilung informiert, dass in einem Lokal in der Nähe des Forschungszentrums ohne Masken und Abstände nach der Corona-Sperrstunde gefeiert werde. Es sei reger Besuch zu bemerken, hieß es. Als die Polizei um 0.55 Uhr eintraf, machten sich viele Besucher der Veranstaltung schleunigst davon. Etwa 50 Gäste sollen es laut einem Polizeisprecher gewesen sein. 19 von ihnen trafen die Beamten noch zur Aufnahme der Personalien an, ebenso die 38 Jahre alte Kneipenchefin. Sie müssen nun mit Konsequenzen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.