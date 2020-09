So viele Neuinfektionen wie zuletzt Ende April verzeichnet die Stadt München zurzeit. Innerhalb von 24 Stunden wurden 119 neue Personen bekannt, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben. Auch der Wert, der das öffentliche Leben in der Stadt mitbestimmt, stieg innerhalb eines Tages von 41,52 auf 45,26 - dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, gerechnet auf 100 000 Einwohner. Zuletzt wurde der Frühwarnwert von 35 überschritten, was ein städtisches Alkoholverbot nach sich zog. Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiterhin zunehmen, könnte der Schwellenwert von 50 demnächst überschritten werden. In diesem Fall werde die Stadt über weitere Maßnahmen beraten, hieß es auf Nachfrage.