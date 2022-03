Was sich ab Montag an Münchens Schulen ändert

Nach den Faschingsferien gibt es an Münchens Schulen Corona-Lockerungen - etwa im Sportunterricht (Symbolbild).

Der Unterricht beginnt nach den Faschingsferien mit guten Nachrichten. Was nun wieder erlaubt ist - und auf welche weiteren Corona-Lockerungen der Kultusminister künftig hofft. Eine kleine Übersicht.

Von Kathrin Aldenhoff

Die erste Woche nach den Faschingsferien beginnt für die bayerischen Schülerinnen und Schüler mit guten Nachrichten: Im Sportunterricht müssen sie nun keine Maske mehr tragen. "Den Wegfall der Maskenpflicht im Sportunterricht haben sich viele Schülerinnen und Schüler gewünscht und er ist mir auch persönlich sehr wichtig. Denn: Kinder brauchen Bewegung und sportliche Betätigung. Und nicht immer kann Sport draußen stattfinden!", sagte Kultusminister Michael Piazolo (FW).

"Wir finden das richtig gut", sagt die Zwölftklässlerin Naomi Hinkel, die sich in der Stadtschülervertretung engagiert. "Das war anstrengend, Sport mit Maske zu machen." Beim Volleyballspielen habe sie zum Beispiel gar nicht die Gesichtsausdrücke ihrer Mitspieler erkennen können.

"Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Erleichterung für viele Kinder ist", sagt Michael Kaaz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Elternbeiräte an den Gymnasien München und Umgebung. Zum Maske-Tragen im Sportunterricht habe es viele Diskussionen gegeben. Ähnlich sieht es Jörg Roeber von der Landeselternvereinigung der Realschulen in München. "Den Kindern ist es lieber, Sport ohne Maske zu machen. Das Atmen fällt dann leichter." Seit 24. November 2021 mussten Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht in geschlossenen Räumen Maske tragen - nur im Schwimmunterricht nicht.

Musizieren ist mit zwei Metern Abstand wieder möglich

Schülerin Naomi Hinkel hat in der Oberstufe das Profilfach Chor gewählt, zusammen mit zwei anderen. Lange durften sie nur zu dritt singen, mit Abstand und ohne Maske. Mit den Schülerinnen und Schülern aus den anderen Jahrgangsstufen durften sie nicht proben. Das ist nun wieder möglich, und auch Orchester und Schulbands durften bereits in der Woche vor den Faschingsferien wieder proben. Voraussetzung: Alle halten zwei Meter Abstand. Auch Gesangsunterricht und Unterricht an Blasinstrumenten dürfen wieder stattfinden.

Möglich seien diese Lockerungen, weil vor allem die regelmäßigen Testungen das hohe Schutzniveau im Präsenzunterricht sicherstellten, teilte das Kultusministerium mit. Es könnten noch nicht alle Schutzmaßnahmen an den Schulen aufgegeben werden, der Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen und Schulpersonal habe nach wie vor oberste Priorität.

Piazolo sagte, er hoffe, dass bald weitere Erleichterungen möglich seien und nannte die Aufhebung der Maskenpflicht an den Grundschulen als Beispiel. Nach den Osterferien sollen Schüleraustausche und mehrtägige Klassenfahrten wieder stattfinden - sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.

Neu ist auch, dass jetzt auch Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen PCR-Pooltests machen. Bisher gab es PCR-Pooltests nur an den Grund- und Förderschulen.