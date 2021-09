Einen dringenden Appell zur Corona-Impfung richtet Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an die Münchnerinnen und Münchner. "Lassen Sie sich heute noch impfen!", so der OB. Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken und womöglich beatmet werden zu müssen, sei für Nicht-Geimpfte "dramatisch höher". Auf den ICU-Stationen in den Krankenhäusern lägen ausschließlich Nicht-Geimpfte wegen Corona. Bisher haben sich 60,8 Prozent der Münchner einmal impfen lassen, 57,3 Prozent doppelt. Das reiche leider nicht aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt laut Robert-Koch-Institut bei 70. In München gilt in geschlossenen Räumen die 3G-Regel, Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.