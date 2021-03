Die Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 83,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Die Reproduktionszahl liege derzeit bei 1,15 - statistisch stecken also 100 Infizierte 115 Menschen neu an. Bei etwa 70 Prozent der Fälle seit Februar wurde eine mutierte Virusvariante getestet.