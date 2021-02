Die Sieben-Tage-Inzidenz in München lag am Freitag zum zweiten Mal in Folge unter der kritischen Marke von 50. Das RKI meldete einen Wert von 46,9 (Vortag: 48,0). Die Reproduktionszahl liegt aktuell bei 0,85. Die Stadt hat bis einschließlich Donnerstag rund 21 800 Corona-Impfungen durchgeführt.