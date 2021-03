Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist leicht gesunken, das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag einen Wert von 80 (Vortag: 86). Die Reproduktionszahl liege bei 1,07. Zum Gedenken an die Verstorbenen der Pandemie trugen am Dienstag alle städtischen Dienstgebäude Trauerbeflaggung. Am 22. März 2020 starb der erste Münchner an den Folgen seiner Covid-Erkrankung. Insgesamt starben in München bisher 1104 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. OB Dieter Reiter kritisierte am Dienstag die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz: Ob der "ergänzende Pseudo-Feiertag" etwas bewirke, "darf getrost bezweifelt werden". Weder in den Bereichen Kultur, Sport noch für den Einzelhandel oder die Gastronomie habe es erkennbare Fortschritte für ein Öffnungs-Konzept gegeben.