Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist erneut gestiegen, wie das Münchner Gesundheitsreferat meldet: auf 1666 nach zuletzt 1635. In allen Münchner Krankenhäusern lagen am Mittwoch 562 bestätigte Covid-Fälle, davon 63 auf der Intensivstation und neun in der Intensiv-Überwachungspflege ("Intermediate Care"). Die Impfzahlen dagegen stagnieren weiter - trotz der Verfügbarkeit des Novavax-Impfstoffes und der seit Mittwoch geltenden Impfpflicht für Angestellte in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. In der Münchner Gesamtbevölkerung sind 72,5 Prozent erstgeimpft, 70,8 zweitgeimpft und 45,7 Prozent geboostert.