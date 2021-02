Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in München am Wochenende unter der Marke von 50 geblieben, allerdings nicht signifikant weiter gesunken. Nachdem für Freitag 153 neue Corona-Fälle gemeldet worden waren, wurden für Samstag 75 neue Fälle registriert. An beiden Tagen verstarben zusammengerechnet insgesamt elf Menschen an oder mit Corona, womit seit Beginn der Pandemie nun mehr als tausend Tote im Stadtgebiet gezählt wurden (Stand Samstag waren es 1009). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der für die letzten sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner, betrug laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag 45,1 und am Samstag 45,7.