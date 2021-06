Fast jeder zweite Münchner ist inzwischen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Quote liegt nach Angaben der Stadt bei 49,7 Prozent, mehr als 36 Prozent der Geimpften haben bereits zwei Spritzen erhalten und verfügen damit über einen vollständigen Impfschutz. Insgesamt wurden in München bisher 1 279 652 Impfungen durchgeführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter der Zehner-Marke, in der vergangenen Woche registrierte das Gesundheitsamt 9,8 Fälle pro 100 000 Einwohner.