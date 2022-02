Von Nicole Graner

Ich mag es mir gar nicht vorstellen. Was wäre, wenn mein Partner ganz anderer Meinung wäre als ich? Zum Beispiel Corona leugnen oder verharmlosen würde? Wenn ich mit ihm über Fakten streiten müsste, über wahre und falsche Ängste?Wenn ich ihn verlieren würde. Deswegen. Doch so etwas geschieht - häufiger als man vielleicht ahnt. Nicht nur bei Ehepartnern.

Es gibt nun eine Gruppe im Münchner Selbsthilfezentrum (SZ Plus) , die Menschen helfen will, deren Angehörige nicht daran glauben, dass das Coronavirus schwere Erkrankungen auslösen kann, die Regeln boykottieren, die sich nicht impfen lassen wollen. Es ist gut, dass Betroffene endlich eine Anlaufstelle haben. Denn das Wichtigste sei, sagt die Gruppengründerin, "zu einem Dialog zu kommen". Also miteinander über Verletzungen zu sprechen, aber auch die Sprache wieder zu erlangen, die beide Seiten eint.

Wenn mir so etwas passieren würde: Ich glaube, ich könnte nicht aufhören, alles zu versuchen, um mit meinem Partner wieder reden zu können.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München beim Verkehr die Klimaziele erreichen kann Ein Gutachten zeigt, dass eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030 möglich ist. Viele notwendige Maßnahmen dazu sind schon beschlossen, doch sie allein werden nicht reichen.

Legal? Illegal? - "Eh egal..." Nachdem Impfgegner ihre eigene Kundgebung abgesagt haben, verbietet die Stadt unangemeldete Demonstrationen. Ziel der Protestierer: der Marienplatz.

"Die erste Woche habe ich überhaupt nicht geschlafen" Vor 40 Jahren eröffnete Charles Schumann seine legendäre Bar (SZ Plus). Und es lief - von Tag eins an. Wie kann das eigentlich sein in einer Stadt wie München?

Tierpark hat Riffhai "Else" eingeschläfert Nach ihrem Gefährten Kurt ist auch das betagte Hai-Weibchen nach 18 Jahren in München tot. Die beiden zählten zu den ältesten Exemplaren ihrer Art in Europa.

Der Arzt als Drogendealer Ein Mediziner stellt in 557 Fällen Betäubungsmittelrezepte gegen Barzahlung aus - ohne ärztliche Untersuchung. Wie er dabei vorging und was ihm jetzt droht.

MÜNCHEN ERLESEN

