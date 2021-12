Seit für den Museumsbesuch in Bayern die 2-G-plus-Regel gilt, sind die Besucherzahlen in den Häusern im Kunstareal massiv eingebrochen. Daran hat auch die Erleichterung für Personen mit Booster-Impfung, die nach Ablauf von 14 Tagen von der Testpflicht ausgenommen sind, wenig geändert. Deshalb sind die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gemeinsam mit der Geschäftsstelle des Kunstareals nun zur Tat geschritten und haben nahe der Pinakothek der Moderne eine Teststation eingerichtet. Und zwar an der Ecke Gabelsberger- und Türkenstraße, nur wenige Meter von der Bushaltestelle "Pinakotheken" der Linie 100 (Museumslinie) entfernt. Sie ist ab Dienstag, 28. Dezember, montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem wurde die Website www.kunstareal-tests.de eingerichtet, auf der man alle Informationen abrufen kann. Über den Buchungskalender kann man sich vorab registrieren und einen Termin buchen, über einen QR-Code wird das Ergebnis dann nach etwa 15 bis 20 Minuten übermittelt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu registrieren und das Testergebnis dann ausdrucken zu lassen.