Noch keine Pleitewelle bei Münchner Unternehmen

Die Corona-Krise macht der Wirtschaft schwer zu schaffen. Zu einer großen Pleitewelle kam es in München noch nicht - was allerdings nur am eilig geänderten Insolvenzrecht liegt.

Ausgangsbeschränkungen in München

Wegen des Coronavirus sollen die Münchner daheim bleiben, das ist vor allem an den Wochenenden eine Herausforderung. Wie das am ersten Wochenende der Ausgangsbeschränkungen geklappt hat - und wie am zweiten.

So nutzen Schwimmbäder die Zwangspause

Alle Bäder in der Stadt haben wegen des Coronavirus geschlossen. Trotzdem wird in den städtischen Hallenbädern gearbeitet, anfallende Reperaturen und turnusmäßige Wartungen vorgezogen. Und die Freibad-Saison wird auch schon vorbereitet.

Münchner Kliniken setzen alles auf Bereitschaft

Große Krankenhäuser in der Stadt haben ihre Notfall-Kapazitäten stetig für die erwartete Covid-19-Welle aufgestockt. Privatkliniken und Praxen leiden jedoch unter verschobenen Operationen. Auch sie sind angehalten, einen Betrag zur Notfallversorgung zu leisten. Bis zu zehn Milliarden Euro Staatshilfe hat der Bund den Krankenhäusern zugesagt. Nadine Schmid-Pogarell, die Geschäftsführerin des Klinikums der Barmherzigen Brüder am Romanplatz, bezweifelt im SZ-Interview, dass das reichen wird.

Die Auswirkungen auf Kinder und Schüler

In ganz Bayern sind seit dem 15. März alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Für Eltern, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten gibt es eine Notfallbetreuung. Auch die Abiturprüfungen sind wegen des Coronavirus verschoben worden. Eine Herausforderung für Eltern und Schüler - sechs Tipps, wie das Lernen zuhause gelingen kann.

Besuche in Altenheimen stark eingeschränkt

Für Senioren sind soziale Kontakte wichtig - aber in Zeiten des Coronavirus gefährlich. Deshalb dürfen manche im Altenheim gar keinen Besuch mehr empfangen. Wie sich die Münchner Altenheime vor Corona schützen.

Wie sich die Münchner Polizei in der Corona-Krise aufstellt

Ein einziger Corona-Fall genügt, um die Dienstpläne einer Polizeiinspektion durcheinander zu bringen. Das Münchner Polizeipräsidium reagiert darauf mit neuen Regeln - auch für Bürger.

Münchner Verkehrsgesellschaft hält den Betrieb aufrecht

Die Münchner Verkehrsgesellschaft reagiert auf die Corona-Krise mit einem leicht reduzierten Fahrplan - und trifft weitere Sicherheitsvorkehrungen.

Drive-In-Teststellen in München

In München können sich potenzielle Corona-Infizierte erstmals in einem "Drive-in" in der Bayernkaserne testen lassen. Betroffene entscheiden das allerdings nicht selbst - das Gesundheitsreferat kommt auf sie zu.

Eine zweite Corona-Teststation befindet sich auf der Theresienwiese. Dort sollen auch Verdachtsfälle getestet werden können, die nicht durch die Behörden zu einem Test aufgefordert wurden.

Neue Teststation für die "Helden des Alltags"

In Schwabing hat die dritte Münchner Drive-in- beziehungsweise Walk-through- Station für Tests auf das Coronavirus eröffnet. Sie steht ausschließlich Menschen in "systemrelevanten" Berufen zur Verfügung. Vorerst werden hauptsächlich Mitarbeiter des LMU-Klinikums getestet. Getestet wird, wer von seinem Betriebsarzt angemeldet wird - weil er zum Beispiel in Kontakt mit einem Erkrankten gekommen ist.

Viele Geschäfte ab 18. März geschlossen

Von Mittwoch, 18. März, an müssen alle Geschäfte schließen, die nicht dem täglichen Bedarf dienen. Welche Geschäfte in Bayern weiterhin offen sein dürfen, erfahren Sie hier. Wie es für Gastronomie und Handel in München weitergeht, wagt keiner vorherzusagen.

Münchner Justiz reagiert auf Corona-Krise

Auf die Corona-Krise reagieren die Gerichte in München unterschiedlich: Das Verwaltungsgericht setzt alle Verhandlungen komplett aus, bei anderen entscheiden die Richter selbständig, ob Sitzungen stattfinden oder nicht - ein Überblick. Das Münchner Strafjustizzentrum setzt auf verstärkte Personenkontrollen bei Besuchern.

Konzerte und Events in München abgesagt

Städtische und staatliche Bühnen werden nicht mehr bespielt, private Veranstalter müssen Programme absagen oder verschieben. Auch Feste im Freien und andere Versammlungen fallen aus - ein Überblick.

Maidult entfällt, Frühlingsfest wird verschoben

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf Volksfeste und Märkte aus. So müsse die Maidult in diesem Jahr entfallen, teilte die Stadt mit. Aus "organisatorischen Gründen" könne sie nicht verschoben werden. Die Jakobidult vom 25. Juli bis 2. August sowie die Kirchweihdult im Oktober würden weiter vorbereitet. Das Frühlingsfest auf der Theresienwiese soll indes verschoben werden, derzeit prüfe man einen Termin im Sommer.

Coronavirus und die Kirchen

Kirchen oder Moscheen dürfen, soweit sie geöffnet sind, nur alleine besucht werden. Gottesdienste finden im Moment nicht statt. Das Münchner Erzbistum hat mitgeteilt, dass es auch in der Kar- und Osterwoche keine Messen geben werde. Auch in der evangelischen Landeskirche rechnet man damit, dass an Ostern noch keine Gottesdienste gefeiert werden können. Als Ersatz will die katholische Kirche im Internet Messen übertragen, die Kardinal Reinhard Marx ohne Gläubige zelebriert. Marx kündigte zudem "mobile Gruppen von Seelsorgern" an, die bei Corona-Verdacht in Schutzkleidung Gläubige besuchen, um Krankenkommunion, Sterbesakramente und Sterbesegen zu spenden. Inzwischen haben bereits einige Münchner Kirchen ihre Gebete ins Internet verlagert. Eine Liste finden Sie hier.

Tafel und Caritas organisieren sich neu

Die Münchner Tafel verteilt Lebensmittel fortan nur noch in der Großmarkthalle, von Montag bis Samstag. Der Großmarkt stelle seine geräumige Fläche am Westtor dem Verein zur Verfügung, "um gesicherte Abstände zwischen den Tafelgästen, den Mitarbeitern und den Lebensmitteln zu gewähren", teilt der Verein mit.

Auch die Caritas organisiert ihre Lebensmittelausgaben neu. Sie gibt nun Lebensmittelgutscheine aus und unterstützt mit Bringdiensten, die den Einkauf notfalls bis zur Haustür bringen. Wer sich für die Einkaufshilfe engagieren will, kann sich bei den fünf Münchner Freiwilligenzentren melden, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, 0800/000 5802, www.freiwilligenzentren-muenchen.de.