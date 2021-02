Von Kassian Stroh

In München steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder etwas. Das Robert-Koch-Institut (RKI) errechnete für die bayerische Landeshauptstadt am Mittwochmorgen einen Inzidenzwert von 34,8. Seit einer Woche steigt dieser somit nahezu stetig, am Aschermittwoch lag er noch bei 28,6. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Neuinfektionen in einer Kommune pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Damit liegt München nur noch knapp unter dem Schwellenwert von 35. Für den Fall, dass dieser unterschritten wird, sollen von kommender Woche an örtliche Lockerungen der Corona-Regeln möglich sein - das hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den Raum gestellt.

Entsprechende Forderungen, etwa die Kontaktbeschränkung weniger streng zu regeln oder alle Grundschülerinnen und Grundschüler wieder ins Klassenzimmer zu lassen, hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in den vergangenen Tagen immer wieder gestellt. Rechtlich möglich wäre das auch bisher schon, aber nur wenn das die Regierung von Oberbayern, und damit letztlich das Gesundheitsministerium, genehmigt. Diese aber habe ihm mitgeteilt, dass Lockerungen auch bei niedrigen Inzidenzwerten derzeit bayernweit nicht gebilligt würden, sagte Reiter am Dienstag - aus Sorge vor der Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Varianten.

In München haben sich laut RKI bisher gut 53 000 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, es hat 1072 Corona-Todesfälle registriert. Mit einer Inzidenz von etwa 35 liegt München im Kreis der größten deutschen Städte aber klar am besten da. Berlin weist einen Inzidenzwert von 57,9 auf, Hamburg von 63,7 und Köln von 69,1.