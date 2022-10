Nach dem Oktoberfest gingen die Infektionszahlen in die Höhe. Nun haben sich wieder weniger Menschen mit Corona angesteckt. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber angespannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für München sinkt deutlich. Laut Robert-Koch-Institut lag sie am Dienstag bei 638,7. Das entspricht 9502 Menschen, die sich in der vergangenen Woche mit Corona infiziert haben. Das ist erheblich weniger als noch am vergangenen Freitag, damals lag der Inzidenzwert noch bei 1064,6.

Trotzdem ist die Lage in den Krankenhäusern nach wie vor angespannt. 600 Betten sind mit an Covid-19-erkrankten Patienten belegt, davon 46 Intensivbetten und 14 Betten in der Intensivüberwachungspflege. Das sind 37 Corona-Betten weniger als in der Vorwoche, allerdings wird sich der Abwärtstrend - wenn er anhält - nur langsam in den Kliniken bemerkbar machen. Die städtische München Klinik zum Beispiel meldet am Dienstag 219 Corona-Patienten. Das sind immer noch mehr als zur Hochzeit der Pandemie: Da waren es 205.