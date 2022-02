Die Sieben-Tage-Inzidenz in München sinkt weiter, wenn auch langsam: Am Donnerstag lag sie bei 1471,5, am Freitag bei 1445,7. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Am Donnerstag wurden 4278 Neu-Infektionen gemeldet, darunter waren 681 Nachmeldungen. Es gab keinen Todesfall. Besonders bemerkenswert: Die Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert, liegt bei 0,76. Er gibt an, wie viele Personen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Liegt er über 1, so breitet die Pandemie sich aus, bleibt er dauerhaft darunter, so kommt sie über kurz oder lang zum Stillstand.