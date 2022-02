Corona-Pandemie in München

Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 2360, mehr als doppelt so hoch wie bundesweit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt weiter. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 2360. Damit liegt München weit über der bundesweiten Inzidenz von 1400. Den deutschlandweiten Höchstwert hat erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 3822. Die Impfquote in München liegt mit 69,6 Prozent vollständig Geimpften unter dem Bundesschnitt von 74,3 Prozent.