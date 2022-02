Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt am Freitag auf mehr als 2000 gestiegen: Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 2119,3, nachdem dieser tags zuvor noch bei etwa 1700 lag. Das Gesundheitsreferat der Stadt gibt an, die enorme Steigerung um mehr als 400 Punkte liege zum einen am immer noch hohen Infektionsgeschehen, zum anderen aber auch an Nachmeldungen, die wegen technischer Probleme erst gestern an das Landesamt für Gesundheit gemeldet werden konnten.

Es wurden 7888 neue Infektionsfälle bestätigt - fast 3000 mehr als am Donnerstag. Seit Jahresbeginn 2020 haben sich somit 24 1330 Münchner mit Corona infiziert, 1715 sind gestorben. Die Reproduktionszahl liegt aktuell bei 0,92. Sie gibt an, an wie viele andere Menschen ein Infizierter das Virus weitergibt. Liegt sie dauerhaft unter 1, sollte die Zahl der Ansteckungen auf längere Sicht sinken.

Derzeit sind in den Münchner Krankenhäusern 487 Betten mit bestätigten Covid-19-Fällen belegt, davon 64 Intensivbetten und elf Betten in der Intensivüberwachungspflege. Für Bayern liegt die Inzidenz momentan bei 1695,6. Nur noch vier von 16 Bundesländern weisen einen Wert von unter 1000 auf. Im Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich die Inzidenz innerhalb eines Tages fast verdreifacht - allerdings auch in diesem Fall wegen Nachmeldungen. Dort liegt sie jetzt bei 3019,1.