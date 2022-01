Die Stadt hat ihre Kapazitäten am Impfzentrum in der Riemer Messestadt hochgefahren. Für die nächsten Tage stehen noch zahlreiche Termine zur Verfügung, das gilt auch für das Kinder-Impfzentrum am Gasteig. Außerdem finden erneut Sonder-Impfaktionen im Stadtgebiet statt, zu denen Personen von zwölf Jahren an ohne Voranmeldung kommen können. So sind Impfteams am Samstag von 10.30 bis 17 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde Heilig-Geist-Kirche, Gubestraße 4, im Einsatz, am Sonntag von 12 bis 17 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde St. Lukas, Mariannenplatz, sowie am Montag jeweils von 11 bis 17 Uhr in den Stadtbibliotheken Allach-Untermenzing, Pfarrer-Grimm Straße 1, und Neuperlach, Charles-de-Gaulle-Straße 2a.

Weitere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen, haben Impfwillige am Freitag, 14. Januar, von 12 bis 17 Uhr am Sprachen- und Dolmetscher-Institut in Obersendling, Baierbrunner Straße 28, am Samstag, 15. Januar, von 10.30 bis 17.30 Uhr bei der Wasserwacht am Lerchenauer See, Lassallestraße 72, und beim BRK Aubing, Ubostraße 7, von 11 bis 16 Uhr, hier auch am Sonntag.

Nicht-städtische Impfaktionen findet täglich von 15 bis 20 Uhr ohne Voranmeldung im Pfarramt der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt, Prälat-Miller-Weg 3, statt sowie am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 17 Uhr im Circus Krone, Zirkus-Krone-Straße/Marsstraße 43. Im Café Kosmos, Dachauer Straße 7, und im Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, wird ebenfalls geimpft, dort jedoch nur mit Termin.