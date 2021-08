Immer mehr Impfwillige erreicht die Stadt mit ihren mobilen Impfteams. In der vergangenen Woche sei ein neuer "Impf-Höchstwert" mit den aktuellen Aktionen erzielt worden, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Demnach haben sich in der ganzen Stadt verteilt rund 4000 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Woche davor waren es rund 3200 Menschen gewesen. Besonders beliebt war die Spritze im Kreisverwaltungsreferat, beim Olympia-Einkaufszentrum, auf dem Tollwood oder bei einer Aktion in der Frauenkirche. Auch in dieser Woche gibt es zahlreiche Impfmöglichkeiten, etwa bis Freitag am Marienplatz von 11 bis 17 Uhr.