Von Stefan Simon

Die seit Tagen steigende Zahl von Corona-Fällen in München hat die entscheidende Marke durchbrochen: Am Freitag waren mehr als 970 Menschen in der Stadt mit dem Erreger infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gleichzeitig über den Warnwert von 35. Nur knapp zwar, aber es reicht: Sie lag bei genau 35,27 - was bedeutet, dass das angekündigte nächtliche Alkoholverbot nun tatsächlich für zunächst sieben Tage in Kraft getreten ist. Folgen hat der Anstieg außerdem für den Betrieb in den Münchner Kindertagesstätten. Wie der Schulunterricht ablaufen soll, will die Staatsregierung am Montag für ganz Bayern mitteilen.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Sars-CoV-2-Infektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner neu gemeldet werden. Er weist auf "lokale Ausbruchsereignisse" hin, wie es im Amtsdeutsch heißt. Statistisch betrachtet stecken in München 100 Infizierte 137 andere, bisher gesunde Menschen neu an. Daraus errechnet sich ein wichtiger Wert, die Reproduktionszahl 1,37. Je höher sie über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Es kann lebensbedrohliche Krankheiten auslösen; bisher sind in München 223 Todesfälle verzeichnet.

Um zu verhindern, dass sich noch mehr Menschen anstecken, ist es nun verboten, in München nach 21 Uhr Alkohol zu verkaufen. Das gilt im gesamten Stadtbereich bis morgens früh um 6 Uhr, und es sind exakt zwei Ausnahmen definiert: der Ausschank "zum unmittelbaren Konsum vor Ort" in der Gastronomie oder aber auf genehmigten Veranstaltungen. Von 23 bis 6 Uhr darf auch "keinerlei Alkohol mehr im öffentlichen Raum konsumiert" werden; Ausnahmen sind Freischankflächen von Gaststätten und genehmigte Veranstaltungen.

Wer das Verbot missachtet und dabei erwischt wird, riskiert Geldbußen: 500 Euro beim Verkauf und 150 Euro beim Trinken von Alkohol. Das Verbot gilt bis zum kommenden Donnerstag - für alle, bis auf Einen: Ein Kläger setzte am Verwaltungsgericht München durch, dass er auch weiterhin nach 23 Uhr öffentlich Alkohol trinken darf. Die Stadt bestätigte diese Entscheidung, wies aber darauf hin, dass sich alle anderen an das Verbot halten müssen.

Die neuen Corona-Zahlen haben auch Auswirkungen auf den Betrieb in den Kindertagesstätten. Am Dienstag beginnt das neue Kita-Jahr anders als gewohnt. Mädchen und Jungen müssen in festen Gruppen zusammen blieben, "sodass eventuelle Infektionswege gut nachvollziehbar sind". Sie dürfen sich nicht wie im Regelbetrieb frei im Haus bewegen, aber - eine gute Nachricht für Eltern - die Zahl der betreuten Kinder muss zunächst noch nicht reduziert werden.

Erst bei einer Inzidenzrate von 50 oder höher wird wieder auf Notbetrieb umgestellt; dann werden nur Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen oder von berufstätigen Alleinerziehenden betreut, außerdem Kinder mit Behinderung und besonderem Schutzbedürfnis. In jeder Gruppe wäre dann Platz für bis zu zehn Kinder. Ob es soweit kommt, kann aber derzeit niemand abschätzen.