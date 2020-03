In Folge der Corona-Maßnahmen fangen nun auch kleinere Häuser und die Freie Szene an, Termine abzusagen. Manche entwickeln kreative Ideen, wie sie ihr Publikum wenigstens mittelbar erreichen können.

Im Literaturbereich für viele Fans schmerzlich: die Lesung der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, geplant für 24. März und vom Literaturhaus wegen des großen Andrangs in die LMU-Aula verlegt, wird nicht stattfinden. Abgesagt hat das Literaturhaus zudem den gesamten Veranstaltungsbetrieb bis zum Ende der Osterferien. Betroffen sind unter anderem Lesungen mit Dorota Masłowska, Ingo Schulze oder Michel Abdollahi. Die geplante Ausstellung "Thomas Mann: Democracy Will Win!" soll jedoch nach derzeitigem Stand vom 28. März an geöffnet sein, ohne am Abend zuvor allerdings wie gewohnt feierlich eröffnet zu werden.

Auch die Buchhandlung Lehmkuhl hat ihre Lesungen bis 19. April gestrichen, mit Autoren wie Olivier Guez, Dirk Kurbjuweit und Arne Dahl. Das Lyrik Kabinett wiederum gab bekannt, die Veranstaltungen zunächst nur bis Ende März abzusagen, für die Zeit danach sehe man weiter. Auch die derzeit laufende Münchner Bücherschau junior teilte mit, dass die Schau vorzeitig abgebrochen worden sei, alle geplanten Veranstaltungen für das Wochenende fallen aus. Dasselbe gilt für "Cinema in Concert" mit Max Mutzke, das Filmorchester Babelsberg und den Universitätschor München, geplant für 1. April. Als Ersatztermin ist der 30. Juni 2020 anberaumt.

Parkway Drive kommen am 3. April nicht in die Olympiahalle, SDP am 16. April nicht ins Zenith. Aus dem Münchner Kreativquartier meldet sich das Theater "Pathos" mit einer Idee zur Kompensation der Ausfälle: Die Wiederaufnahme des Stücks "Die Haltestelle" wolle man am 13. und 14. Mai nicht klassisch aufführen, heißt es, sondern in Form eines Mitschnitts der Uraufführung zeigen, Eintritt auf Spendenbasis. Das Residenztheater musste unterdessen wieder vom Plan abrücken, Lydia Steiers neue Inszenierung von Franz Xaver Kroetz' "Der Drang" den Zuschauern wenigstens als Streaming von einer Probe anzubieten. Der Schauspieler Christoph Franken hat sich verletzt, deshalb kann nun auch diese Probe nicht stattfinden.

Zu den vielen Veranstaltungen, die bayernweit abgesagt wurden, gehören auch zwei Musikfestivals von internationalem Ruf: die Jazztage Burghausen und die Rother Bluestage.