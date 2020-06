"Freibäder öffnen im Juni" (27. Mai) und "Biergärten dürfen bis 22 Uhr offen bleiben" (30./31. Mai/1. Juni):

Könnte müffelig werden

Endlich wieder eine erfreuliche Nachricht in diesen - gerade in Bayern - bleiernen Corona-Zeiten. Das durchwegs sonnige Wetter lässt viele den erzwungenen Still- und Abstand schwer ertragen. Vielleicht ohne Balkon und Garten, freut man sich auf diese neue kleine Freiheit in den Freibädern, natürlich erst in der zweiten Ferienwoche, denn es soll ja keiner übermütig werden. Wir dürfen "den Vorsprung nicht verspielen, den wir uns in der Corona-Krise in Europa erarbeitet haben", warnt der bayerische Ministerpräsident, gerade "auf diesem sehr dünnen Eis" im Sommer. Nach den Drohungen mit "Gegenmaßnahmen" von Innenminister Herrmann liest man an anderer Stelle beruhigt, dass sich dieser Vorprescher Ramelow zwar einen Sonderweg offen-, aber in Thüringen offensichtlich "die Hygieneregeln weiter einhalten will".

Das wiederum wird in Bayern schwieriger, zumindest in Freibädern. Man traut zwar seinen Augen nicht, aber die bayerische Staatsregierung lässt tatsächlich Duschen explizit geschlossen. Aufs Klo darf man zwar noch gehen, aber irgendwie werden klassische Hygieneregeln durch neue ersetzt. Offensichtlich ist man der Meinung, mit Mund- und vor allem Nasenschutz, noch dazu mit mindestens 1,5 Metern Abstand, merkt der Bürger schon nicht, wenn der Nachbar müffelt.

Die Furcht vor der "zweiten Welle" sollte nicht so weit gehen, simpelste Hygienevorschriften wie das Duschen vor dem Schwimmen in öffentlichen Bädern zu ignorieren. Es erinnert an das anfängliche Verbot "Bücher auf Parkbänken zu lesen". Corona liefert wunderbare Killerargumente, aber mit geschlossenen Duschen bekommen wir in Bayern unser hinterlistiges (hier besser: ungewaschenes) Bergvolk-Image bald wieder zurück. Peter Eckerle, München

Warum nicht gleich so

Neulich: Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder. Thema: Neues zu Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Darin enthalten: Biergärten dürfen inzwischen bis 22 Uhr aufmachen. Hallo, da freut man sich aber, dass die bisherige Regelung nun modifiziert wird. Mir war noch nie klar, warum ein Biergarten um 20 Uhr schließen muss, eine Innengaststätte aber bis 22 Uhr geöffnet sein durfte. Man muss kein Virologe sein, um zu verstehen, dass die Ansteckungsgefahr innen wesentlich höher ist als außen. Aber der Aktionismus der staatlichen Bürokratie feierte fröhliche Urständ. Nun ist man anscheinend klüger geworden und gleicht die Öffnungszeiten an, aber natürlich erst einen Tag nach Pfingsten. Es könnte ja schönes Wetter werden, aber die Gastwirte dürfen an den Feiertagen von dieser Lockerung keinesfalls profitieren. Das verstehe ich als Biergartenbesucher nicht. Aber Hauptsache, Bayern hat wieder gezeigt, dass es immer vorangeht, vor allem dann, wenn demonstriert werden kann, wie man mit der eigenen Macht und Herrlichkeit nicht nur den Wirten, sondern auch deren Gästen noch einen "reinwürgen" kann. Franz Schröther, München