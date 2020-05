Für Ministerpräsident Markus Söder war es nur ein kurzer Nachsatz am Ende seiner Vorstellung der bayerischen Exit-Strategie aus dem Corona-Shutdown. Für alle, die Kunst und Ausstellungen lieben, war es die Nachricht des Tages: Von kommenden Montag, 11. Mai, an können die Museen in Bayern wieder öffnen. Doch so sehr alle Museumsmacher diesen Satz herbeigesehnt haben und ihn - wie Matthias Mühling, Direktor des Lenbachhauses, oder Bernhard Maaz von den Staatsgemäldesammlungen - jubelnd begrüßen, so überrascht sind einige nun doch. Weil die Wiedereröffnung früher möglich sein wird als erwartet.

So hatte man sich im Kulturreferat darauf eingestellt, dass die Lockerung erst eine Woche später kommen und man bis dahin Zeit haben würde für die Umsetzung aller coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen. Ein großes Problem für die Museen ist es, genügend Schutzmasken für das Personal aufzutreiben, wie unter anderem Frank Matthias Kammel vom Bayerischen Nationalmuseum berichtet. An den Kassen wurden Schutzmaßnahmen installiert, Einlassregeln müssen gewährleisten, dass nicht mehr als ein Besucher auf 20 Quadratmeter kommt. Es herrscht Maskenpflicht für alle im Museum.

Sicherheitsabstände sind in den großen Ausstellungshäusern problemlos machbar. Allerdings erfordert es vermutlich mehr Kontrolle, also auch mehr Aufsichtspersonal. Eng werden könnte es nach Auskunft von Michael Buhrs, Direktor des Museums Villa Stuck, auf den Fluren der historischen Räume der Stuck-Villa. Dort müsse man sich noch eine genaue Besucherführung überlegen, um die Abstandsregeln zu gewährleisten. Aber man freue sich auf die Wiedereröffnung mit den schon laufenden und der kommenden neuen Ausstellung von Beate Passow. Die Hygienekonzepte seien ausgearbeitet, einiges müsse noch detailliert umgesetzt werden, vor allem aber müssten die externen Dienstleister wieder vor Ort sein, heißt es zum Wiedereröffnungstermin aus dem Kulturreferat.

Das Haus der Kunst wird seine Türen als Erstes wieder öffnen

Ähnliches hört man auch aus den staatlichen Museen. So wird die Pinakothek der Moderne beispielsweise voraussichtlich noch eine Woche länger geschlossen bleiben. Hier hat man den Shutdown für kleinere Renovierungsarbeiten genutzt, die zunächst zu Ende gebracht werden müssen. Das Hauptproblem ist aber: "Die Bestellung zahlreicher Aufsichten wie etwa für die Pinakothek der Moderne ist aufwendig, weil viele Menschen, die aktuell nicht in Arbeitszusammenhängen sind, wieder zusammengebracht werden müssen", erklärt Bernhard Maaz von den Staatsgemäldesammlungen. Wieder eröffnen werden von kommender Woche an hingegen die Alte Pinakothek, die Sammlung Brandhorst und die Sammlung Schack, bestätigt er.

Als Erstes wird das Haus der Kunst seine Türen wieder aufsperren. Da hier auch montags geöffnet ist, legt die Ausstellungshalle an der Prinzregentenstraße schon am 11. Mai los und hat die laufenden Ausstellungen verlängert. Lenbachhaus und Villa Stuck, Stadtmuseum, NS-Dokumentationszentrum und Valentin-Musäum werden wohl ebenso wie das Bayerische Nationalmuseum erst am 19. Mai folgen.

Auch die Besucher der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung müssen sich noch etwas gedulden, bevor sie die lang ersehnte neue Ausstellung "Thierry Mugler: Couturissime" anschauen können. Seitens des Hauses sei man mit der kuratorischen Arbeit auf der Zielgeraden, auch auf die Einhaltung von Hygieneauflagen sei man vorbereitet, sagt Direktor Roger Diederen. Das Problem hier ist: "Aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen kann das internationale Aufbau- und Kuratoren-Team nicht für die finale Installation von Muglers Couture nach München reisen." Man bemühe sich zwar um eine alternative Lösung, doch die Öffnung der Ausstellung wird sich wohl noch über den 11. Mai hinaus verzögern.

Die allermeisten Museen außerhalb der Landeshauptstadt öffnen bereits am nächsten Dienstag. "Wir haben uns schon länger im Hintergrund auf die Wiedereröffnung vorbereitet", sagt Anna Dziwetzki, die erst seit Februar das größte Porzellanmuseum Europas in Selb und Hohenberg leitet. Die Zeit bis dahin habe man für Reparaturen und kleinere Verschönerungsarbeiten gut genutzt. Aber jetzt endlich wieder ein lebendiges Museum zu sein, darauf freue sich das ganze Team sehr. Auch im Neuen Museum Nürnberg ist man glücklich, von 12. Mai an zumindest einen Teil der Ausstellungen zu präsentieren, die sich das Haus zu seinem 20-jährigen Bestehen ausgedacht hat. Das benachbarte Germanische Nationalmuseum öffnet ebenfalls seine Pforten. Zwar werden nicht alle Abteilungen bereits von Dienstag an den Besuchern offenstehen, aber doch die meisten sowie alle Sonderausstellungen.

Ein Museum ohne Menschen sei einfach etwas Trauriges, sagt Gabriela Kašková vom Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg. Daher sei man froh, dass es endlich wieder losgehe, auch wenn man einstweilen auf alle Veranstaltungen und Führungen verzichten müsse. Ähnliches ist aus dem Schlossmuseum Murnau zu hören. In dem alten verwinkelten Bau ist man gerade dabei, den Kassenraum umzuziehen, um alle Abstandsregeln einhalten zu können. "Aber wir schaffen das bis Dienstag", sagt Chefin Sandra Uhrig.