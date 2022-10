Von Nicole Graner

450 Krankmeldungen. Manchmal sind es auch 500 Mitarbeiter am Tag. Sie melden sich krank, weil sie Corona haben. Ob Ärzte, Pflegefachpersonal oder medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten - in allen Bereichen fehlen sie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). In Großhadern, im Klinikum der Innenstadt. Vor der Wiesn waren es nur an die 80 pro Tag. 12 000 Mitarbeiter hat das LMU-Klinikum, 3300 Pflegefachkräfte gibt es, und 1900 Ärzte. Erschöpfung, massive Krankheitsfälle, schwierige und auch emotionale Entscheidungen, viel zu wenig Personal - fünf Klinikmitarbeiter berichten aus ihren Fachbereichen. Keiner der fünf will die Lage beschönigen. Keiner verbreitet aber auch Panikstimmung.