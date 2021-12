Der Hass der Corona-Leugner / Erzdiözese muss sparen / In Schulen wird zu selten gelüftet

Die Polizei stoppte die Corona-Demonstration am Mittwochabend in der Ludwigstraße, weil viele Teilnehmer weder eine Maske trugen, noch die Mindestabstände einhielten.

Von Martin Bernstein

"Friede, Freiheit, keine Gewalt!", skandieren sie. Diejenigen, die inzwischen fast täglich auch in München auf die Straße gehen, um ... Ja, um was eigentlich zu tun? Geht es ihnen um die richtigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz oder den Weg aus der Pandemie? Um mehr als 100.000 reale Covid-Tote und die Trauer ihrer Hinterbliebenen? Um Intensivstationen, deren Personal längst am Ende seiner Kraft ist? Nein, der Mehrheit innerhalb dieser Minderheit geht es vor allem um eines: um das eigene Ich und um das Gefühl, Recht zu haben.

Wer sich - etwa am Mittwochabend auf dem Wittelsbacherplatz - unter sie mischt und zuhört (SZ Plus) , kann persönliche Ängste wahrnehmen, auch die vor einer angeblichen Spaltung der Gesellschaft. Um im nächsten Moment fassungslos den Kopf zu schütteln, wenn eine freundliche ältere Dame "den Rothschilds und Co." die Schuld gibt, eine junge Frau einen gelben Judenstern mit der Aufschrift "Ungeimpft" auspackt und der Aufruf eines Redners mit auf den Kopf gestellter Deutschlandflagge, man müsse den Anfängen wehren, stürmisch bejubelt wird.

Die Bundesrepublik - eine Diktatur? Viele der Demonstranten glauben das wirklich. Es ist eine wahnhafte Parallelwelt, in die Teile der einstigen "Querdenker"-Bewegung und diejenigen, die ihnen noch immer folgen, abgedriftet sind. Und je weiter sie sich entfernt von der realen Welt, desto mehr radikalisiert sich die Szene selbst.

Mordkomplotte wie gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer findet man in Münchner Gruppen (noch) nicht - doch die einschlägigen Foren quellen über vor Hass und Hetze, die dann wieder auf die Straße getragen werden. Dann werden Journalisten und Gegendemonstranten tätlich angegriffen und junge Polizisten angebrüllt, sie gehörten an die Wand gestellt. Und all das, während in den Krankenhäusern Tausende um ihr Leben kämpfen.

Weitere Anklagen im Koks-Skandal der Münchner Polizei Die Staatsanwaltschaft wirft drei Beamten Drogendelikte vor. Ein zunächst untergetauchter Polizist wurde gefasst, er soll neben dem Erwerb von Betäubungsmitteln eine Schusswaffe unerlaubt weitergegeben haben.

Erzdiözese München und Freising muss das Sparen lernen Weniger Geld, weniger Personal. Selbst in einem der reichsten Erzbistümer Deutschlands soll künftig genau geprüft werden: Was bringt wirklich was? Auch Kirchenschließungen sind kein Tabu.

In Schulen wird zu selten gelüftet Alle 20 Minuten sollen die Fenster geöffnet werden, um Corona-Infektionen zu verhindern. Doch eine Studie aus München zeigt: Die Empfehlungen werden oft missachtet und CO₂-Grenzwerte häufig überschritten.

Corona in München: Von Entwarnung weit entfernt Die Patientenzahlen haben ein "Plateau" erreicht, die Inzidenz hat sich stabilisiert. Doch die Gesundheitsreferentin ist besorgt, vor allem wegen der neuen Virusvariante Omikron.

Vorwürfe gegen Münchner SPD-Bundestagsabgeordneten Als Personalleiter bei MAN soll Sebastian Roloff seinen Dienstwagen dem ehemaligen Betriebsratschef überlassen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob das erlaubt war.

