Weil viele Münchner ihre Impfung offenbar gar nicht erwarten können, kommt es im Impfzentrum in Riem zeitweise zu langen Schlangen und Wartezeiten. Bis zu 9000 Impfdosen werden laut Stadt in der Messe täglich verabreicht, deshalb sei eine enge Taktung nötig, die nur funktioniere, wenn die Impflinge maximal 15 Minuten vor ihrem Termin ankommen. Viele Bürger erschienen aber bis zu zwei Stunden vor ihrem vereinbarten Zeitslot. Etwa 150 Menschen pro Tag kommen dagegen gar nicht zu ihrem Termin. Die Stadt appelliert an alle, die keine Impfung mehr brauchen, ihren Termin im Registrierungsportal Bayimco zu stornieren. In München haben inzwischen 49,4 Prozent der Einwohner zumindest eine Impfung erhalten, bundesweit liegt der Anteil bereits bei 54 Prozent der Bevölkerung.