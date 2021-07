Von Heribert Prantl, München

Corona. Corona. Corona. Man kommt dem Wort nicht aus. Man kommt den Problemen nicht aus. Corona verunsichert. Corona treibt die Menschen um. Corona macht Angst. Corona vergiftet Freundschaften. Corona trägt Stress in Familien und in Akademien, auch in die Akademie der Schönen Künste. Corona zerstört Lebensrhythmen. Darf man diese Sätze nun, nach 16 Monaten, endlich wieder in der Vergangenheitsform sagen? Also: Corona verunsicherte. Corona trieb die Menschen um. Corona machte Angst. Corona trug Stress in Familien und Freundschaften und Akademien. Nein, das ist noch lange nicht Vergangenheit. Die Ängste sind da, sie werden auch dann wachgehalten, wenn die Inzidenzen niedrig sind. Man entkommt den kurzgetakteten Meldungen über die Delta-Variante nicht. Das griechische Alphabet hat 24 Buchstaben: Der Vorrat von Delta bis Psi und Omega ist also noch groß. Covid-19 ist ein Damokles-Virus. Die SZ-Kolleginnen Susanne Hermanski und Sabine Reithmeier haben ein Interview mit Winfried Nerdinger geführt, dem Präsidenten der Akademie, vor der zu reden ich heute die Ehre habe. Ich habe dieses Interview seinerzeit in meinem Sonntags-Newsletter ("Prantls Blick" vom 9. Mai 2021) als "bemerkenswert" bezeichnet. Nerdinger wurde zum Stellenwert der Kultur in der Corona-Krise befragt und seine Bilanz war sehr ernüchternd und sehr bitter. Die Botschaft der Politik an die Künstler habe gelautet: "Ihr seid komplett unwichtig, zuerst kommen ganz andere Dinge, dann kommt lang nichts, und dann seid ihr vielleicht irgendwann auch wieder mal dran. Aber zuvor darf die Würde des Menschen durch den Friseur wieder hergestellt werden." Nerdinger hat so pointiert formuliert, wie ich es auch gern tue. Der Regensburger Verfassungsrechtler Thorsten Kingreen hatte seine Kritik an der Corona-Politik im Verfassungsblog vom 5. November 2020 ähnlich provokant formuliert. Die sarkastische Überschrift dort lautete: "Ist das Kunst? Dann kann das weg!"

Der Wirkbereich der Kunst ist durch die Anti-Corona-Maßnahmen komplett beseitigt worden.

Über die Kunstfreiheit sagt das Bundesverfassungsgericht seit jeher, dass es einen Werkbereich und einen Wirkbereich gibt. Der Wirkbereich erstreckt sich auf die öffentliche Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks. Dieser Wirkbereich ist durch die Anti-Corona-Maßnahmen komplett beseitigt worden. Weil Theater, Kinos, Kunst- und Opernhäuser geschlossen, Konzerte verboten und Ausstellungen untersagt wurden, konnte Kunst nicht mehr wirken. Andrea Edenharter, Rechtsprofessorin an der Fernuni Hagen, schreibt dazu soeben im Jahrbuch des Öffentlichen Rechts: Ein pauschales Verbot von Kunstdarbietungen jeglicher Art über einen längeren Zeitraum hinweg lasse sich kaum verfassungsrechtlich rechtfertigen; es fehle hier an der Erforderlichkeit. Es könne, so die Verfassungsrechtlerin, mit entsprechenden Hygienekonzepten zumindest einer kleinen Zahl von Besuchern der Besuch einer Ausstellung oder eines Konzerts ermöglicht werden, zumal es keine Hinweise darauf gebe, dass Kunstdarbietungen einen relevanten Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten.

Was ist mit Online-Angeboten? Kunst sei "in der Regel auf die unmittelbare Resonanz des Publikums angewiesen, was sich so durch bloße Online-Angebote nicht erreichen lässt", sagt die Verfassungsrechtlerin. Beim Lockdwon im November 2020 wurden sämtliche Kunstveranstaltungen untersagt, Shopping-Meilen und Baumärkte blieben aber geöffnet. Darauf bezog sich der Satz des Verfassungsrechtlers Kingreen: "Ist das Kunst? Dann kann es weg!"

Nerdingers Philippika im SZ-Interview war also verfassungsrechtlich gut fundiert. Trotzdem ist sie bei einem Teil der Akademie-Mitglieder nicht gut angekommen, es gab, so habe ich gelesen, Austritte - auch deswegen, weil der Präsident im Namen der Akademie, also für alle Mitglieder, gesprochen habe. Ich weiß nicht, welche Kommunikationsregeln in der Akademie gelten, ich weiß nicht, ob und welche Meinungsbildungsprozesse vorgesehen sind und ob diese eingehalten wurden. Ich bin kein Künstler; ich bin Publizist und Jurist, ich bin ein leidenschaftlicher Verteidiger der Grundrechte - und deswegen hat mir die Leidenschaft des Akademie-Präsidenten gefallen. Sie erinnert mich an die inbrünstige Verzweiflung, mit der zahlreiche Verfassungsjuristen und Staatsrechtler im renommierten "Jahrbuch des Öffentlichen Rechts" die Grundrechte und das Verhältnismäßigkeitsprinzip gegen die Maßlosigkeit von Anti-Corona-Maßnahmen verteidigen.

Detailansicht öffnen Winfried Nerdinger, Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. (Foto: Orla Conolly)

Nerdinger hat die umstrittenen Videos der Aktion "#allesdichtmachen" als "gut gemachte, intelligente Denkanstöße" bezeichnet, die "ironisch überspitzen, aber keineswegs zynisch ansprechen". Darüber kann man streiten, muss man streiten. Ich habe mir die Videos alle angeschaut. Es waren besorgte, bittere und alberne darunter, es waren dies ironische, satirische, auch abseitige, da und dort missglückte Videos, es waren sowohl hellsichtige als auch irrlichternde Beiträge dabei. Und ich dachte mir: So ist Kunst.

Ich bin ein Pressemensch. Und ich sage gern und oft, dass die Pressefreiheit deswegen Pressefreiheit heißt, weil die Presse die Freiheit verteidigen soll. Es gilt heute, die Freiheit unter der Gefahr des Corona-Virus zu verteidigen. Die Verteidigung besteht darin, die Grundrechte zu schützen - zu schützen davor, dass die Maßnahmen gegen das gefährliche Virus von den Grundrechten nur noch die Hülle übrig lassen. Sie hier sind Künstler, die Akademie der Künste ist Ihre Heimstatt. Ihre Freiheit heißt Kunstfreiheit, weil es ohne die Freiheit im Denken, im Reden und im Tun keine Kunst gibt. Die Kunstfreiheit heißt Kunstfreiheit, weil die Kunst Freiheit ist. Kunst ist ihre Emanation.

"Zumindest Teile des Journalismus sind im anhaltenden Rausch hoher Nutzungszahlen auf dem Weg vom Früh- zum Dauerwarnsystem."

Corona wirkt ein auf diese Emanation. Die Anti-Corona-Maßnahmen haben die Emanation eliminiert. Bibliotheken, Museen, Buchhandlungen, Konzerthäuser und Theater galten und gelten als Angriffsräume, als Bedrohung. An die Stelle der alten Unmittelbarkeit der Begegnung traten und treten Desinfektion, Abstand und Schließung. Das Virus war und ist das Subjekt, das sich ihrer bemächtigte. Die Welt wurde fremd, die Räume der Kultur wurden geschlossen. Und auch nach der Wiederöffnung von Bibliotheken, Museen und Theatern stellt sich die Frage: Wie lange? Die Anti-Corona-Maßnahmen - werden Sie immer wieder aufleben? Ist das das neue Normal?

Ein permanenter politischer und medialer Alarmismus tut der Gesellschaft nicht gut. Es ist gerade von der drohenden vierten Welle die Rede. Wenn die Corona-Gesellschaft Gift und Galle produziert, ist das kein Rezept dagegen. Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder miteinander reden können, dass die angstbesetzte Polarität der Reaktionen auf Corona einem zuhörenden und diskutierenden Miteinander Platz macht. Ein interdisziplinäres Kollektiv von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat soeben einen beachtlichen Beitrag dazu geleistet - man kann das unter #coronaaussoehnung nachlesen. Es lohnt sich; es geht um "Alternativen zu Lockdown und Laufenlassen".

Corona hat so viele Menschen krank gemacht, es hat getötet; es hat den Grundrechten einen Stoß versetzt - und den Medien einen Hype beschert. Der Eichstätter Journalistikprofessor Klaus Meier meinte schon nach den ersten Monaten der Krise: "Zumindest Teile des Journalismus sind im anhaltenden Rausch hoher Nutzungszahlen auf dem Weg vom Früh- zum Dauerwarnsystem." War das richtig so? Was war, was ist die Wahrheit in dieser Krise?

Mir ist dazu ein Satz von Christoph Schlingensief eingefallen. Er war der närrische Heilige und geniale Wüterich der deutschen Kulturszene. Die Filmemacherin Bettina Böhler hat zum zehnten Todestag einen Dokumentarfilm über ihn gemacht, der im Sommer 2020 in die Kinos gekommen ist, den aber wegen Corona kaum jemand dort gesehen hat: "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien". In das Schweigen hinein sagt dort Schlingensief den Satz, dass es ihm darum gehe, "in der übertriebenen Situation mehr Wahrheit zu finden". Das ist, ob es um Journalismus oder Kunst geht, ein ganz wichtiger Satz. Wahrheit finden. Mehr Wahrheit finden.

Die Kollegin Anke Dürr vom Spiegel hat gefragt, welche Wahrheit der Theater- und Filmregisseur Schlingensief hinter den Masken der Corona-Zeit entdeckt hätte. Wie sähe wohl, überlegt sie, seine Kunstaktion zur Corona-Pandemie aus? Hätte Schlingensief die Virologen und ihre Kritiker gleichermaßen kritisiert? Was hätte er provozierend übertrieben, um "mehr Wahrheit zu finden": die Schutzmaßnahmen oder die Rebellion gegen sie? Und welche Wahrheit hätte er in der Übertreibung entdeckt?

Wahrheit, welche Wahrheit? Weil die Frage eine Urfrage ist, muss man bei der Antwort ein wenig ausholen. Damit sind wir bei Pontius Pilatus und der Bibel. Pilatus hat mit dieser Frage auf die Auskunft von Jesus reagiert, dass er in die Welt gekommen sei, um "Zeugnis für die Wahrheit" abzulegen. Pilatus sagt darauf "Was ist Wahrheit?" - und wendet sich ab, ohne eine Antwort abzuwarten. Was klingt hier an? Ein müder oder ein spöttischer Skeptizismus? Desinteresse? Abgeklärtheit? Zynismus? In diesem Dialog treffen zwei Verständnisse von Wahrheit aufeinander.

Das griechische Verständnis der "Aletheia" (von lanthano, verbergen) ist "das Unverborgene". Das biblische Verständnis dagegen rührt aus einer ganz anderen Vorstellung: Wahrheit ist im Hebräischen "emeth". Man kann das Wort nicht einfach mit Wahrheit übersetzen, weil es zur Gruppe der Wörter gehört, die das Begriffsfeld Vertrauen und Treue beschreiben. Es bedeutet Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Vertrauenswürdigkeit. Es ist ein Beziehungsbegriff.

Ich bleibe bei meiner Profession, dem Journalismus. Erwartet wird hier zu allererst, dass er für "Aletheia" sorgt, dass er das Verborgene aufdeckt, dass er den Teppich wegzieht, unter den Skandalöses gekehrt worden ist. Diese Aufdeckungsarbeit aber ist nicht alles. Aufdeckung geschieht nicht um der Erregung, sondern um der Treue zu Demokratie und Rechtsstaat willen. Die journalistische Wahrheitssuche muss mit Neugier, Urteilskraft und Integrität betrieben werden, muss in Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Vertrauen eingebettet sein. Nur das zusammen führt zur Wahrheit.

Vor dem Lockdown des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens kam der politische Selbst-Lockdown des Parlaments.

Zur Pressefreiheit gehört auch die Selbstreflexion. Das gehört zur Zuverlässigkeit, das schafft Vertrauen. Ich meine, dass auch die anderen Professionen, Institutionen, Akademien, dass Kirchen und Universitäten, dass die Bildungseinrichtungen, die staatlichen Gewalten einen solchen Reflexionsprozess brauchen.

Wer kontrolliert die Exekutive? Die Judikative hat es zu wenig getan. Und die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, war 2020/2021 kaum präsent. Vor dem Lockdown des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens kam der politische Selbst-Lockdown des Parlaments. Der Bundestag hat es geduldet, dass per Verordnung Grundrechte auf- und zugedreht wurden. Wo läuft die Linie, die in Zeiten der Not nicht überschritten werden darf?

Wir erfahren und erleben in der Pandemie, dass man Freiheiten, dass man Grundrechte verteidigen muss. Der Verfassungsrechtler Oliver Lepsius sagt: "Wer Freiheiten in Anspruch nimmt, verhält sich nicht unsozial, sondern verwirklicht die Verfassungsordnung." Nicht die Freiheit muss sich rechtfertigen, sondern ihre Beschränkung und Begrenzung: So lernen es die Juristen schon im Anfängerseminar. In der Corona-Zeit begann dieser Satz zu wackeln; er wurde von der Politik umgedreht. Daher war und ist die Lehrsatz von der Verhältnismäßigkeit der Mittel noch nie so wichtig wie in der Corona-Krise. Es ist ein Kernsatz des Rechts.

Grundrechte sind kein Larifari. In einem demokratischen Rechtsstaat steckt nämlich die Kraft der Hoffnung in den Grundrechten. Eine Demokratie leidet an Ausgangsbeschränkungen, Kontakt- und Versammlungsverboten. Die Demokratie leidet daran, wenn Kulturveranstaltungen monatelang ausfallen. Denn die Freiheit der Künste ist nicht Schmuckwerk, sie ist Mit-Konstituante der Demokratie. Kunst ist systemrelevant.

In einer Demokratie darf man unzufrieden, unbequem, auch aufsässig sein - solange man sich nicht strafbar macht.

Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie sich in Notzeiten grundlegend bewähren müssen. Das gilt auch dann, wenn Menschen auf Demos und in Diskussionen schiefe Vergleiche ziehen und von Diktatur reden. Die Demonstrationsfreiheit ist ein Ur-Grundrecht. In einer Demokratie darf man unzufrieden, unbequem, auch aufsässig sein - solange man sich nicht strafbar macht. Unmut muss ein Ventil haben, auch in Corona-Zeiten. Die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit ist so ein Ventil. Aber: Das, was aus dem Ventil herauskommt, darf nicht giftig sein. Es gibt Grenzen des Tolerablen. Die verlaufen dort, wo die Gewalt, die Volksverhetzung und die Gesundheitsgefährdung durch ostentativen und provokativen Verzicht auf Abstand und Maske beginnen.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten müssen alles Erdenkliche tun, um sich von den Extremisten und Neonazis, von antisemitischen und fremdenfeindlichen Gruppen abzugrenzen. Die Präsenz der Neonazis und Rechtsextremisten auf den Corona-Demos bereitet jedem Demokraten allergrößte Bauchschmerzen. Es ist das Kalkül der Rechtsradikalen, sich mit den Demokraten zu vermischen und deren Protest zu dominieren. Dieses Kalkül muss durchkreuzt werden: Die Polizei muss sich in Kooperation mit den friedlichen Protestierern Strategien zur Ausgrenzung und Absonderung der unfriedlichen, der volksverhetzenden Rechtsextremisten überlegen.

Ja, Sie haben ganz Recht, wenn Sie finden, ich winde mich. Es ist dies die Gangart, wenn man sich durchs Dickicht bewegen muss und nicht mit der Machete alles abholzen will. Ich weiß, dass im Moment Suchbewegungen genauso wichtig sind wie feste Standpunkte. Es ist kompliziert, kompliziert, kompliziert. Und es muss so sein - auch das ist Demokratie. Sie ist anstrengend und anspruchsvoll.

Vor einigen Wochen bin ich darauf gekommen, dass eine alte Geschichte über das Leben und den Tod jetzt genau 150 Jahre alt ist. Es ist die Geschichte vom Brandner Kasper. Sie stammt von Franz von Kobell und geht so: Zum Brandner Kaspar, einem rüstigen 74-jährigen Mann, kommt der Tod in Person, als Boandlkramer. Der Brandner Kasper, ein Filou, lädt diesen Boandlkramer zum Kartenspielen ein, betrügt ihn und ergaunert sich zusätzliche Lebensjahre und die Zusage, dass der Tod ihn erst mit 90 Jahren holt.

Der illegale Handel wird aber nach einigen Jahren aufgedeckt - und auf Befehl des Heiligen Petrus begibt sich der Boandlkamer wieder an den Tegernsee, um den Überfälligen abzuholen. Der Brandner Kasper will dem Tod nicht folgen. Er lässt sich nur dazu überreden, einen kurzen Blick ins Jenseits zu werfen. Aber: Dieser Blick überzeugt ihn - und er bleibt dort. Was hat das mit Corona zu tun? Für viele Menschen war und ist Corona so was wie eine unzeitige, vorzeitige Begegnung mit dem Tod. Der Einsatz diverser Mittel, um dem Tod zu entgehen, war und ist freilich, anders als in der Geschichte vom Brandner Kaspar, gar nicht lustig. Das Leben in der langen Corona-Zeit ist beschwerlich.

Den Brandner Kasper hat der Blick in ein Jenseits der beschwerlichen Wirklichkeit überzeugt. Aber der Blick ins Jenseits der coronalen Wirklichkeit macht nicht eben Freude. Die Kirchen und die Gewerkschaften können von dem coronalen Blick in die Zukunft nicht so begeistert sein. Ich bin es auch nicht. Und die Zukunft der Kunst? Muss sie damit leben, dass sie, im Gegensatz zu Baumärkten, vom Staat als nicht systemrelevant bewertet wird? Muss sie mit dem bitteren Satz leben: "Ist das Kunst? Dann kann das weg!"

In Bremen habe ich zum 1. Mai eine Predigt über die Bibelstelle von den Arbeitern im Weinberg halten dürfen. Die einen werden am Morgen eingestellt, die anderen am Mittag und am Nachmittag und die letzten kurz vor Feierabend, sie alle mit dem Versprechen, das bezahlt zu bekommen, "was recht ist". Bei der Auszahlung bekommen alle einen Silbergroschen. Es ist dies ein Gleichnis über Gerechtigkeit und Gleichheit. Ist es gerecht, wenn einer von Sonnenaufgang bis -untergang geschuftet hat - und dann kommt ein anderer erst kurz vor Feierabend und bekommt dasselbe?

Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg kommt es zum Protest. Ihr Gerechtigkeitsgefühl ist verletzt. Man kann sie verstehen. Aber es gibt etwas, was mir unsympathisch ist an diesem Protest: Mir wäre es lieber, wenn nach oben protestiert würde, wenn die Leute einen Zuschlag verlangen würden. Doch sie treten nach unten. Statt sich zu freuen, dass der Habenichts auch satt wird, schimpft der Habewenig über die Gleichmacherei.

Die Bibel will mit diesem Gleichnis zur Solidarität ermuntern. Jeder kriegt das, was er braucht - einfach weil es recht ist. Einfach nur, weil sie, weil wir Menschen sind. Das führt mich zu Corona, zu den Einschränkungen der Grundrechte. Grundrechte haben wir, weil wir Menschen, weil wir Bürger sind. Wir müssen sie uns nicht durch Leistung, durch Wohlverhalten verdienen. Wenn sie also eingeschränkt werden, weil so das Virus bekämpft werden soll, muss das mit Sorgfalt geschehen - die Belastungen können nicht einseitig, den Kulturschaffenden, den Jugendlichen und den Gastwirten auferlegt werden.

Es geht um die gerechte Verteilung gesellschaftlich geschuldeter Solidarität. Grundrechte sind ein Grundnahrungsmittel zum Leben. Auch in der Krise braucht Jeder und Jede das, was er zum Leben nötig hat.

Die Grundrechte zurückgeben? Das ist keine Gefälligkeit, sondern eine Pflicht.

Vom bayerischen Ministerpräsidenten habe ich unlängst gehört, es sei eine moderne Interpretation der Grundrechte, nur geimpften Personen die Grundrechte zurückzugeben. Das wäre eine sehr, nun ja, eine sehr verfassungsferne Moderne. Grundrechte sind keine Belohnung. Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie dem Menschen zustehen. Grundrechte zurückgeben? Das klingt nach Gefälligkeit. Es ist aber keine Gefälligkeit, es ist Pflicht. Wie gesagt: Es ist der Sinn aller Anti-Corona-Maßnahmen, diese Maßnahmen wieder überflüssig zu machen. Wir müssen so schnell wie möglich den grundrechtlichen Normalzustand wieder herstellen. Das Selbstverständliche, die Geltung der Grundrechte, muss wieder selbstverständlich werden und sein. Das ist Demokratie.

Die Welt nach Corona: Ich wünsche mir, dass die Einschränkung der Grundrechte das Bewusstsein für ihren Wert wieder schärft. Ich wünsche uns die Erkenntnis, dass die Grundrechte Grundregeln sind, die das Zusammenleben auch und gerade in Zeiten der Not lenken und leiten. Ich wünsche uns, dass wir wieder gut miteinander reden können. Ich wünsche uns eine Gesundheit, die mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Die Gesellschaft braucht in und nach der Pandemie mehr als Gesundheit: Sie braucht Heilung. Daran arbeiten Sie als Künstlerinnen und Künstler mit dem, was Sie können. Daran will ich arbeiten mit dem, was ich kann. Hoffnung ist der Wille zur Zukunft - zu einer Zukunft, die wir gemeinsam gestalten.