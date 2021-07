Von Michael Zirnstein, München

"Statt Angst und Schwarzmalerei sind Hoffnung und Zuversicht Maßstab unseres Handelns", sagt Bernd Sibler. Das soll die krisengebeutelte Kulturbranche beruhigen, doch allein auf so eine Aussage des bayerischen Kunstministers hin dürfte niemand ein Konzert, eine Theatervorführung oder eine Chorprobe zusätzlich ansetzen. Sibler spricht in einem Ausblick auf "Kunst und Kultur im Herbst" von "Perspektiven", davon, dass ihm "Planungssicherheit und Stabilisierung in diesen schwierigen Zeiten ein großes Anliegen" seien. Ein Anliegen allein reicht den gut 100 Mitgliedern im Verband der Münchner Kulturveranstalter nicht. "Alles wischiwaschi", fertigt der VDMK-Vorsitzende Patrick Oginski Siblers Verlautbarung ab.

Seit Beginn der Pandemie seien "keine Planungsperspektiven für Kulturveranstaltungen mehr vorhanden", schreiben die Münchner Veranstalter an Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Bernd Sibler in einem offenen Brief, da diese auf einen Gesprächsangebot einen Monat zuvor nicht geantwortet hätten. "Entscheidungen über Zuschauerkapazitäten kommen spontan", bemängeln sie. Und: "Warum sagen Sie uns seit letztem Sommer, wir sollten uns auf den Open-Air-Sommer 2021 vorbereiten, um diese Planungen mit niedrigsten Kapazitäten wirtschaftlich unmöglich zu machen?" Dass die Staatsregierung ohne Vorwarnung vor einer Woche 1500 Gäste bei Kultur-Open-Airs erlaubte, reicht den Veranstaltern nicht. Schon deshalb nicht, weil längst 3000 Besucher in Biergärten und bei der Fußball-EM 14 500 Besucher im Münchner Stadion zugelassen waren. Sport und Gastronomie würden permanent besser behandelt als die Kultur - "finden Sie das gerecht?"

Es reicht den Veranstaltern aber auch nicht, dass Sibler ihr Know How und ihre Erfahrung mit Open-Airs ("Superspreading ist im Freien nahezu unmöglich") ignoriere und weiterhin von der "Unberechenbarkeit der pandemischen Entwicklung" spricht. In den USA, so sagt Oginski, hätten die Foo Fighters vor 20 000 Fans gerockt, ausschließlich für Geimpfte und Genesene. "Uns Rocker und Popper mit den unbestuhlten Konzerten, aber auch die Clubs trifft es am härtesten - dazu macht die Staatsregierung weiter keine Aussage", kritisiert Oginski, Chef der Agentur Südpolmusic. Er fordert etwas, das nach eineinhalb Jahren Pandemiekorsett radikal befreiend, für einige aber vielleicht beängstigend klingt: "Wenn im September alle ein Impfangebot erhalten haben, müssen alle Beschränkungen bei Kulturveranstaltungen fallen. Geimpfte, Getestete oder Genesene müssen dann ohne Abstand und ohne Maske ins Konzert dürfen."

Auch der Intendant des Staatstheaters Nürnberg fordert ab Herbst einen Theaterbetrieb in der gewohnten Form

Dasselbe verlangte auch Jens-Daniel Herzog, Intendant des Staatstheaters Nürnberg, am Mittwoch bei einer groß angelegten Expertenanhörung im Landtag zur Lage der Kultur. "Der Theaterbetrieb muss ab Herbst wieder in der gewohnten Form möglich sein." Unter den geltenden Einschränkungen sei ein Besuch derzeit "an eine beträchtliche Frustrationstoleranz" geknüpft. "Wenn jede Bürgerin und jeder Bürger ein Impfangebot erhalten hat, endet die kollektive Verantwortung der Kulturbetriebe für den individuellen Gesundheitsschutz, die wir in den letzten eineinhalb Jahren vorbildlich wahrgenommen haben".

Ansonsten ging es im Landtag unter vielem anderen sehr detailliert um staatliche Kultur-Euros für Veranstalter, Profimusiker, kulturnahe Berufe und Laien-Ensembles in der Krise. Bernd Sibler will sie alle mit einem "echten Sicherheitspaket" unterstützen. Die Künstlerselbständigen-Hilfe wird bis Ende 2021 fortgesetzt, mit der Verlängerung der Spielstätten- und Laienmusik-Programme stabilisiere man die kulturelle Veranstaltungsszene. Wann das kulturhungrige Publikum in den Genuss davon kommt, blieb offen.