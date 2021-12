Einen "neuen Stil der Zusammenarbeit" nannte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Besuch von Generalmajor Carsten Breuer im Klinikum Schwabing am Mittwoch: Dass sich der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung selbst ein Bild machen wolle und Deutschlands größte Kommune nach ihren Erfahrungen und Bedürfnissen befrage, ermögliche ein "abgestimmtes und vorausschauendes Handeln zum Besten aller". In den vier Häusern der München Klinik werden derzeit 74 Covid-Patienten behandelt, davon 28 auf den Intensivstationen. Beim Besuch auf der Schwabinger Covid-Intensivstation berichteten die Oberärzte Niklas Schneider und Jürgen Lärmer von den Belastungen: "Seit fast zwei Jahren folgt auf eine Welle die nächste. Wir sind einfach erschöpft. Jetzt bekommen wir es noch mit Omikron zu tun." Zur Erschöpfung komme die Unsicherheit hinzu, was die neue Variante "für uns bedeuten wird". Klinik-Chef Axel Fischer ergänzte: "Covid-19 hat unser gesamtes Krankenhaus fest im Griff." In der Öffentlichkeit werde häufig nicht wahrgenommen, welche Anstrengungen neben der akuten Covid-Versorgung auch hinter der "kurzfristigen Einstellung von freiwilligen Unterstützern", der Impfkampagne sowie der "öffentlichen Aufklärung zur aktuellen Lage sowie zur hohen Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe stecken".