Die Stimmung am Donnerstagabend im Café Luitpold ist erstaunlich gut. Es gibt Musik und Tanz und dank Lüftung kann sogar gesungen werden. Moderator Christian Gohlke führt durch zwei Diskussionsrunden, und das Live-Publikum klatscht begeistert. Das Thema der Veranstaltung "Münchner Künstler (in der Krise)" ließ zwar eher ernste Statements erwarten, die die schlechte Verfassung der Kulturbranche hervorheben. Die gab es auch, aber zwischen Live-Performance, Violinen-Duo und Aufbruchsstimmung fielen sie nicht so schwer ins Gewicht. Dennoch wurde klar, dass die Gäste Sorgen und Probleme haben, die sich nicht so einfach lösen lassen.

Etwa Ivan Liška, Leiter der Junior Company des Bayerischen Staatsballetts, sieht einen dauerhaften Schaden durch den Lockdown. Im Ballett haben Tänzer eine Schaffensperiode von maximal 30 Jahren, danach macht der Körper nicht mehr mit. Durch die Corona-Krise aber geht Zeit verloren, seit März gab es keine Auftritte mehr, und nächste Vorstellungen soll es erst im September geben. Außerdem sind professionelle Tänzer auf kontinuierliches Arbeiten angewiesen. Drei Monate ohne Übung führen schnell zu einem Verlust von zwei Jahren Training.

Die gleiche Situation findet sich in verschärfter Form auch beim Tölzer Knabenchor. Die jungen Sänger haben vor dem Stimmbruch nur drei bis vier Jahre, in denen sie mit ausgebildeten Stimmen singen können. Wenn dann eine ganze Saison wegfällt, reduziert sich die ohnehin kurze Schaffensphase weiter. Der Ausfall von geplanten Veranstaltungen macht dem Chor ebenfalls zu schaffen. Durch Spenden und den Einsatz des Fördervereins konnte die Phase überbrückt werden. Weitere Ausfälle darf es jetzt aber nicht geben, erklärte Barbara Schmidt-Gaden: "Wenn das Weihnachtsgeschäft im Dezember wegfallen würde, dann sieht es schwarz aus."

Gerade für junge Künstler ist die Situation schwierig. Während des Lockdowns mussten Proben ausfallen oder online durchgeführt werden. Auch weiterhin kann das Training häufig nur mit Einschränkungen stattfinden. Wer jetzt nach neuen Anstellungen sucht oder Aufnahmeprüfungen absolvieren muss, ist mit bleibender Unsicherheit konfrontiert. Das ruft Zweifel hervor, ob das Leben als professioneller Kulturschaffender wirklich der richtige Weg ist. Im schlimmsten Fall könnte das dazu führen, dass sich in den nächsten Jahren eine Lücke beim Nachwuchs abzeichnet, weil zu viele junge Talente aufgegeben haben.

Volkstheater-Intendant Christian Stückl hatte eine eigene Strategie, um die Corona-Zeit zu überbrücken. Als Veranstaltungen gestrichen wurden und das Online-Angebot florierte, schickte er alle seine Mitarbeiter in die vorgezogene Sommerpause. Seit Mitte Juni sind sie wieder zurück und arbeiten an fünf Corona-tauglichen Inszenierungen, die es vom 21. Juli an zu sehen gibt. Stückl gibt sich optimistisch, auch wenn er sich wohl selbst nicht sicher ist, wie das neue Programm aussehen wird: "Es wird anders werden und wie's wird, das schauen wir mal." Dennoch forderte er dazu auf, wieder kulturelle Angebote zu besuchen: "Seid nicht ängstlich, kommt zurück!" Da bleibt letztlich zu hoffen, dass der Neustart der Kultur gelingt und die zweite Corona-Welle ausbleibt. Denn die könnten - trotz Optimismus - wohl weder Künstler noch Veranstalter verkraften.