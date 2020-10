Von Klaus Kalchschmid

"Dies Irae, Dies..." Nach diesen Takten aus Mozarts "Requiem" bricht die Musik ab und Dirigentin Andrea Fessmann greift am Sonntag auf dem Odeonsplatz zum Mikrofon: "So hat es uns vor sechs Monaten den Stecker gezogen und von einer Minute auf die andere waren wir Musiker verstummt." Es folgt, was wir alle wissen, aber immer wieder gesagt werden muss: Derzeit Konzerte mit den gebotenen Abstandsregeln oder einer Beschränkung auf 200 oder 500 Hörer in der Philharmonie mit ihren 2400 Plätzen zu veranstalten, rechnet sich für niemanden, weder für die Künstler noch für Konzertdirektionen. Dabei haben die Säle leistungsfähige Klimaanlagen, ist das Klassik-Publikum äußerst diszipliniert, feste Plätze würden Kontaktpersonen gut erreichbar machen und bisher ist kein einziger Fall einer Infektion bei einem Klassik-Konzert in München bekannt geworden.

Da leider der Gasteig-Chef Max Wagner aus Krankheitsgründen verhindert war, hatte bei der Demo-Veranstaltung "Musik braucht viele Stimmen" nur noch die Virologin Ulrike Protzer das Wort. Sie äußerte sich aber keineswegs zu mehr Publikum in Konzertsälen, sondern verwies darauf, wie viel Deutschland erreicht habe, dass man jetzt eben den Winter überstehen müsse und vielleicht im Frühjahr mit einem Impfstoff zu rechnen sei. Glücklicherweise hatte dann eben wieder die Musik das Wort. Wie bereits allwöchentlich seit Juli gab es mit einem bunt gemischten (Laien-)Chor und Mitgliedern der Münchner Orchester, also Festangestellten und Freiberuflern, in einer rundum gelungenen Freiluftaufführung das komplette Mozart-Requiem zu hören. Berühmte Solisten wie Julian Prégardien oder Michael Nagy sangen da bereits; diesmal waren unter anderen mit von der Partie der feine, strahlkräftige Tenor Moonyoung Oh vom BR-Chor und wieder die wunderbare Sopranistin Anna Karmasin. Glück, Trauer und Wut vermischten sich bei vielen der vielleicht drei- oder vierhundert Zuhörer, die spontan kurz anhaltenden zahlreichen Radler und Fußgänger in der Residenzstraße nicht gerechnet. Hoffentlich ist am Samstag, 24. Oktober, 12 Uhr, der Platz vor der Feldherrnhalle bei der Demonstration und Kundgebung unter dem Motto "Aufstehen für Kultur!" so voll wie sonst nur bei "Klassik am Odeonsplatz".