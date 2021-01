Pech für das Landestheater Schwaben: Die 37. Bayerischen Theatertage, die im Mai 2021 in Memmingen stattfinden sollten, sind abgesagt. Nach der pandemiebedingten Verschiebung im Vorjahr hatte das Theater heuer auf eine Verbesserung der Situation gehofft. Doch da die Lage immer noch schwer einschätzbar ist und definitive Planungen für ein Festival in der Größe der Theatertage mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden sind, hat sich das Landestheater in Rücksprache mit dem Landesverband Bayern des Deutschen Bühnenvereins schweren Herzens für eine Absage entschieden. "Lange haben wir gedacht, dass die Veranstaltung ein tolles Zeichen für die Lebendigkeit des Theaters wäre", schreibt die Intendantin Kathrin Mädler. Aber es sei derzeit nicht verantwortbar, so viele Ensembles hier zusammenzuholen. Bleibt die Hoffnung auf das Jahr 2022. Dann richtet das ETA Hoffmann Theater in Bamberg die Tage aus.