In vier Fällen hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstag Bußgeldverfahren gegen Gaststättenbetreiber eingeleitet, die gegen Corona-Auflagen verstoßen haben. Teilweise war der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Tischen nicht eingehalten, teilweise hatte das Personal gegen die Maskenpflicht verstoßen. Bei den schwerpunktmäßigen Kontrollen in der Innenstadt begutachteten die Beamten insgesamt 20 gastronomische Betriebe. Für die Durchsetzung des Infektionsschutzes ist in erster Linie die Polizei verantwortlich. Die Bezirksinspektionen des KVR haben jedoch bereits mehr als 8500 Routinekontrollen in der Gastronomie durchgeführt. Mehr als 70 Mal wurden daraufhin Bußgeldverfahren eingeleitet.