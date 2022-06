Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt, aber verhalten: Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 320,8. Das ist der Stand vom 11. Juni, da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Wochenende keine Zahlen an das RKI übermittelt. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,15. In den Münchner Kliniken lagen am Montag 174 Corona-Patienten, davon zehn auf Intensivstation.