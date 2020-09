Interview von Philipp Crone

Der Raum riecht abgestanden. Das ist zum einen nicht verwunderlich, schließlich nutzt nach dem Start der Semesterferien derzeit niemand das Labor im Erdgeschoss an der Lothstraße 34. Andererseits geht es in diesem Raum ja genau darum: die Luftqualität. Strömungen, Lüftung, Erwärmung. Martin Renner setzt sich an seinen Laptop. Der beeinflusst, genau wie Renner selbst, die Luftbewegungen um ihn herum. Normalerweise beschäftigen Renner Fenster oder Dämmungen. Jetzt sind es vor allem Aerosole, die das Coronavirus Sars-CoV-2 tragen und so viel schwieriger zu messen sind als Staubkörner. Der 57-Jährige spricht über den Nutzen von Hepa-Filtern, verschiedene Lüftungsmethoden und darüber, worauf man bei Klimaanlagen achten muss. Er redet langsam, mit weichem schwäbischen Dialekt und kaum Gesten. Es wirkt beinahe so, als wolle er die Luft nicht zu sehr bewegen. Vielleicht eine Berufskrankheit, vielleicht auch nur die Ruhe eines erfahrenen Ingenieurs und Professors, der schon tausenden Unwissenden gegenübersaß und ihnen das Fach erklärt hat.