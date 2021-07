Anlass der Debatte, wie es in München weitergehen soll: Die Türkenstraße nach einer Nacht, in der sich dort viele Feiernde trafen.

Von Karin Janker, Philippe Pernot, Francesca Polistina und Thomas Kirchner

Spanien

Das Spanische kennt ein eigenes Wort dafür, wenn Jugendliche sich in Parks und auf Plätzen zum Feiern treffen: el botellón, eine spanische Spezialität. Das muss am warmen Wetter liegen und daran, dass man in Spanien oft bis zum 30. Geburtstag bei den Eltern wohnt und deshalb lieber im Park vorglüht als zu Hause im Wohnzimmer. Spanien hat also ein eigenes Wort für das Phänomen, nicht aber eine nachhaltige Strategie, um die unerwünschten Menschen- und Flaschenansammlungen zu verhindern.