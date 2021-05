Den zweiten Tag in Folge lag die Corona-Inzidenz am Dienstag unter dem kritischen Wert von 50. Das RKI meldete 58 neue Infektionen, zwei weitere Todesfälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz vom 43,8. Bleibt dieser Wert durchgehend bis einschließlich Freitag unter der 50er-Marke, könnten von Sonntag an weitere Lockerungen folgen.