Omikron hat München fest im Griff: Auch am Mittwoch stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt weiter an; sie liegt jetzt bei 1923,7 und dürfte demnächst die 2000er-Marke überschreiten. Welchen Einfluss dabei die Aufhebung der Maskenpflicht haben wird, ist noch nicht absehbar - von Sonntag an gilt sie nur mehr im öffentlichen Nahverkehr und in vulnerablen Einrichtungen wie Seniorenheimen und Arztpraxen. Auch die 3G- und 2G-Regeln sind großteils aufgehoben - sofern nicht Gastronomen oder Geschäftsleute sie aus eigenem Ermessen weiter verlangen. Die Impfquote in der Stadt dümpelt weiter vor sich hin; sie liegt, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, bei 72,7 Prozent für die Erst-, bei 70,9 für die Zweit- und bei 46,3 für die Booster-Impfung. Momentan sind in München 42 803 Menschen aktuell als an Covid erkrankt gemeldet, 1920 sind bislang gestorben.