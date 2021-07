Inzidenzwert steigt weiter an

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter leicht an. Am Mittwoch meldete die Stadt eine Inzidenz von 13,8 (65 neue Fälle). Aktuell sind 399 Menschen in München infiziert. Die Münchner Impfquote liegt bei den Erstimpfungen bei 54,5 Prozent der Gesamtbevölkerung und bei den Zweitimpfungen bei 41,9 Prozent.