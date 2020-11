Die Zahl liegt deutlich niedriger als in den Tagen zuvor: Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben, lag dem Robert-Koch-Institut zufolge am Mittwoch bei 177,3. Das letzte Mal lag sie vor etwa zehn Tagen auf diesem Niveau. Trotzdem überschreitet München noch immer deutlich den Wert von 100 und bleibt im "dunkelroten" Bereich. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt laut Stadt an diesem Mittwoch 422, sie ist damit doppelt so hoch wie am Vortag. Dafür ist kein weiterer Todesfall im Vergleich zum Vortag zu beklagen. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,77, statistisch gesehen stecken 100 Infizierte 77 Menschen an.