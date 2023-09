Seit Ende August von der Europäischen Kommission freigegeben: der an Omikron XBB.1.5 angepasste Covid-19-Impfstoff von Biontech. Mittlerweile bestellen die Arztpraxen diesen Impfstoff.

Die Münchner Hausarztpraxen können bereits auf den neuen Biontech-Impfstoff zugreifen. Kritik gibt es allerdings an der Darreichungsform. Warum die Ärzte lieber Einzelampullen hätten.

Von Nicole Graner

Der Herbst kommt. Mit ihm die Grippe und parallel dazu auch steigende Corona-Zahlen. Grippeschutzimpfungen stehen wieder an, aber auch Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt sie Menschen von 18 Jahren an, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, Personen mit erhöhtem SARS-CoV-2-Infektionsrisiko sowie Beschäftigten in der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Der Mindestabstand zur bis dahin letzten Impfung oder zu einer Infektion: zwölf Monate.